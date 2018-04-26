Уряд схвалив Cтратегію екологічної політики до 2030 року

Cтратегію екологічної політики буде винесено на розгляд Верховної Ради

Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект Закону «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року», який буде винесено на розгляд Верховної Ради. Як зазначив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, ця Стратегія має стати дороговказом зміни екологічного



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Кабмін схвалив Cтратегію екологічної політики до 2030 року

Cтратегію екологічної політики буде винесено на розгляд Верховної Ради

Кабінет міністрів України на засіданні у середу підтримав проект Закону «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року», який буде винесено на розгляд Верховної Ради.

Як зазначив Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, ця Стратегія має стати дороговказом зміни екологічного курсу країни на європейський.

«Україні вкрай необхідна нова екологічна свідомість. Хочу, щоб українці дивилися на всі сфери життя крізь екологічну призму, щоб охорона довкілля на всіх рівнях була у пріоритетах. Адже екологічні стандарти й досі не інтегровані ні у повсякденне життя, ні у галузеві політики, як це є в Європейському Союзі. Бізнес не поспішає переходити до екологічно дружніх процесів виробництва. Це означає, що Україні необхідна нова екологічна політика, яка на практиці втілює цінність природи – ми повинні розірвати залежність економічного зростання від забруднення, а зростати економічно, зберігаючи довкілля, всі природні ресурси», - сказав Остап Семерак.

Документ визначає 5 стратегічних цілей для України, які стосуються поширення екологічної освіти, врахування екологічних норм під час прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, зниження екологічних ризиків для екосистем та здоров'я громадян і розвитку державної системи природоохоронного управління.

У результаті його ухвалення Україна до 2030 року також отримає сучасні системи моніторингу, ринкові механізми для озеленення економіки, а також зменшення викидів парникових газів і скорочення викидів від стаціонарних джерел забруднення на 15% порівняно із 2015 роком.

Крім того, Стратегія вперше містить 30 чітких та вимірюваних індикаторів успішності її виконання.

«По багатьох індикаторах все ще навіть серед експертів точаться дискусії. У тому числі з приводу того чи достатньо вони амбіційні. Але вони реальні – це точно», - пояснив Остап Семерак.

При цьому міністр зазначив, що цілі Стратегія державної екологічної політики України у разі її ухвалення парламентом, можуть переглядатися кожні 5-6 років залежно від ефективності їх впровадження.

Нагадаємо, раніше Мінприроди винесло на громадське обговорення нову редакцію ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року», залучивши до цього процесу українських і міжнародних експертів. Документ було розроблено Мінприроди на виконання Угоди про асоціацію з ЄС для визначення основних стратегічних цілей та завдань нової державної екологічної політики з врахуванням сучасних міжнародних стандартів та законодавства, яке діє в країнах Європейського Союзу.