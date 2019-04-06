Голова Херсонської ОДА написав заяву про відставку
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Розсилка
Гордєєв поки публічно не коментував цього рішення
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.
Про це повідомив народний депутат Олександр Співаковський у Facebook, оприлюднивши фото заяви.
«Гордєєв прийняв власне рішення! Складне. Мужнє. Дуже особисте. Заради суспільного спокою. Заради України! Але з розумінням того, що якщо є претензії та сумніви - потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства», - написав депутат.
Він додав, що наступним кроком має бути перевірка на поліграфі.
«Наступний крок - це поліграф! Остаточне рішення за Президентом України!!!» - наголосив депутат.
Сам Гордєєв поки публічно не коментував цього рішення.
Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.
Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.
Співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 30% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.
11 лютого 2019 року генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.