Голова Херсонської ОДА написав заяву про відставку



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Гордєєв відкидає звинувачення у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк

Гордєєв поки публічно не коментував цього рішення

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.

Про це повідомив народний депутат Олександр Співаковський у Facebook, оприлюднивши фото заяви.

«Гордєєв прийняв власне рішення! Складне. Мужнє. Дуже особисте. Заради суспільного спокою. Заради України! Але з розумінням того, що якщо є претензії та сумніви - потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства», - написав депутат.

Він додав, що наступним кроком має бути перевірка на поліграфі.

«Наступний крок - це поліграф! Остаточне рішення за Президентом України!!!» - наголосив депутат.

Сам Гордєєв поки публічно не коментував цього рішення.

Як відомо, батько вбитої активістки з Херсона Катерини Гандзюк заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) нібито співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк і закликав генпрокурора, голову СБУ та міністра внутрішніх справ перевірити викладені у зверненні Віктора Гандзюка факти.

Співробітницю Херсонської міськради, активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля її будинку у Херсоні. Опіками було уражено 30% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій. 4 листопада 2018 року Гандзюк померла.

11 лютого 2019 року генпрокурор Юрій Луценко поінформував, що голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.