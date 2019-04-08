Голови летять. Порошенко розпочав кадрові чистки кадри

Відсторонення Степанова виглядає як демонстрація незадоволення результатами виборів в Одеській області

Екс-керівник Одещини Степанов влаштував бунт

Президент почав ухвалювати кадрові рішення за підсумками першого туру виборів. Результати голосування 31 березня не стали катастрофою для Порошенка: він пройшов до другого туру. Але рівень підтримки діючого глави держави, особливо в окремих регіонах, як показали фінальні дані ЦВК, критично низький.

За лічені дні, що лишились до 21 квітня, президент в гонитві за електоральною підтримкою обіцяє суттєві зміни своєї команди під час своєї наступної каденції. Але голови полетіли вже зараз. Першим на вихід наприкінці минулого тижня пішов голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв, а сьогодні стало відомо про відставку його одеського колеги Максима Степанова. Рішення насправді прийняте ще в суботу. Різниця між цими двома випадками полягає в тому, що Гордєєв сам написав заяву про відставку, в той час як Степанова було відсторонено. При цьому Гордєєв, який влипнув в величезний скандал зі вбивством Катерини Гандзюк, пояснив свою відставку небажанням кидати тінь на главу держави перед другим туром виборів через «сфабрикований проти мене негатив». Порошенко при цьому на зустрічі з блогерами запевнив, що херсонський губернатор наважився на такий крок після телефонної розмови з ним.

Якщо добровільно-примусову відставку Гордєєва дійсно можна пояснити токсичністю його фігури, то відсторонення Степанова, перша спеціальність якого «акушер-гінеколог», виглядає як демонстрація незадоволення результатами виборів на ввіреній йому території. Володимир Зеленський показав на небайдужій до гумору Одещщині другий результат по країні – 41 %, в той час як діючий президент там ледь нашкрябав 9% (це один з найгірших результатів по всій країні). І це притому, що на підтримку Порошенка працював не тільки губернатор, а мер Одеси Геннадій Труханов, який демонструє лояльність до центральної влади. Наприклад, у кишенькової політсили Труханова чудові стосунки з фракцією БПП «Солідарність» в міськраді.

Степанов опинився у губернаторському кріслі в січні 2017 року, до цього п’ять років очолював державний поліграфкомбінат «Україна». На посаді керівника области він багато уваги приділяв власному піару, але ніяких сигналів про те, що у Банкової були претензії щодо його роботи, помітно не було. Обладміністрація дісталась в управління Степанову після бурхливого перебування в ній Михайла Саакашвілі та його команди.

Степанов опинився у губернаторському кріслі в січні 2017 року

Ще на вихідних журналіст Юрій Бутусов повідомив, що відставки Степанова вимагав виборчий штаб Порошенка через рішення обласної влади перенести ініційовану президентом видачу соцвиплат малозабезпеченим громадянам на період після другого туру виборів. Степанов підтримав таке рішення облради, яка трактувала таку виплату як підкуп виборців. Також в штабі Порошенка нібито звинувачували губернатора у зближенні з людьми із оточення Коломойського та дистанціюванні від виборчої кампанії патрона. Цікаво, що керівник фракції БПП «Солідарність» в одеській міськраді Сергій Паращенко, який тепер буде виконувати обов’язки керівника облдержадміністрації, призначений першим заступником Степанова лише місяць тому. Тобто така рокіровка могла готуватись заздалегідь.

Якщо керуватись логікою виборів, то не менші претензії у Порошенка мають бути до губернаторів Луганської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей, в яких він отримав результат ще нижчий, ніж в Одеській.

Регіони, які показали найнижчу підтримку Петра Порошенка у першому турі виборів, %

Інші області, в яких Порошенко показав найнижчі результати, теж втратять губернаторів?

В Харківській області Порошенко об’єктивно не міг розраховувати на високий результат, як би його не підтримував популярний мер Харкова Геннадій Кернес і скільки б керівник ОДА Юлія Світлична не красувалася в різноманітних рейтингах як кращий губернатор. А от Дніпровщина неприємно вразила команду Порошенка. Вона взагалі стала форпостом Зеленського – в цьому регіоні шоумен отримав найкращий результат по країні, притому що Порошенка відкрито підтримував мер Дніпра Борис Філатов. Блогери, близькі до керівница місцевої ОДА Валентина Резниченка, вже почали тужливо виправдовувати такий низький результат діючого президента людською невдячністю, бо губернатор разом з Порошенком дуже багато робили для міста.

Вражає розрив рівня підтримки президента в Луганській і Донецькій областях – в Донецькій він більший в два рази (6 проти 12 %). Але Луганська ОДА давно залишається без повноцінного голови – після того, як ще в листопаді минулого року заяву на звільнення подав Юрій Гарбуз. Аналогічно з середини березня нема очільника і в Полтавській області, де Порошенко продемонстрував за великим рахунком провальний результат. Тож і стрілочником, на відміну від Одещини, призначати нема кого.

Сам відсторонений Степанов заявив, що Порошенко запропонував йому написати заяву за власним бажанням ще в п'ятницю, але він відмовився і взагалі вважає указ про своє відсторонення незаконним. «Дуже дивний документ, який, на моє переконання та на переконання юристів, не має нічого спільного з законодавством України, – збунтувався Степанов. – Він вийшов за повноваження президента, записані в Конституції».

Степанов не погоджується зі своїм відстороненням від посади

За Конституцією президент має право призначати та звільняти голів місцевих держадміністрації, але за однієї умови – наявності подання Кабміну. Досі у Порошенка не було з цим проблем. Проте часи змінюються – позиція Володимира Гройсмана з цього питання поки незрозуміла. З огляду на не дуже впевнені шанси Порошенка обратися на другий термін глава уряду може почати грати в свою гру. В історії України були випадки, коли звільнені губернатори судилися за повернення у крісло: за часів Віктора Ющенка за крісло так боровся колишній голова Київської ОДА Євген Жовтяк, але, звісно, що шансів у останнього було нуль. Проте сам факт, що стовідсотково президентська вертикаль йде з-під контроля Порошенка, може мати символічне значення для інших його соратників. Поки що соратників.

Павло Вуєць, «Главком»