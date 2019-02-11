Луценко запевнив, що доказів причетності голови Херсонської ОДА до вбивства Гандзюк нема



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Не має і і даних про обізнаність заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука, - Луценко

На сьогодні немає жодного повідомлення про причетність Гордєєва до злочину, - генпрокурор

Слідство не має доказів причетності голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це заявив у коментарі журналістам генпрокурор Юрій Луценко.

«На сьогодні немає жодного повідомлення про причетність Гордєєва до злочину щодо Гандзюк. Жодного факту, свідчення слідству не надано», - сказав Луценко.

За словами Луценка, немає і даних, що свідчили б про обізнаність заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука з, так званим, планом Мангера стосовно вбивства Катерини Гандзюк. Натомість, слідство має докази причетності Рищука до підпалів лісу.

«Щодо пана Рищука, то слідство володіє певними фактами і доказами, що свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, пов'язану з підпалами лісу. Зараз він перебуває у Службі безпеки у Києві, дає свідчення. Якщо доказів буде достатньо, йому буде пред'явлено звинувачення», - сказав голова ГПУ.

Раніше батько Катерини Гандзюк на засіданні Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування вбивства активістки заявив, що підозрюваний в організації вбивства кримінальний авторитет Олексій Левін (Москал) співпрацює з головою Херсонської облради Мангером, головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.

Пізніше Гордєєв відкинув звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк.

Заступник голови Херсонської ОДА Рищук попросив тимчасово відсторонити його від виконання обов’язків через розслідування вбивства Гандзюк. Голова ОДА погодив цю заяву.

Слід зазначити, що заступник голови Херсонської обласної держадміністрації Євген Рищук прибув до Києва і готовий надати правоохоронцям інформацію про себе із застосуванням поліграфа.

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.