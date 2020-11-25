Уряд спростив підліткам в'їзд з окупованих територій

Підліткам з окупованих територій простіше буде потрапити до України

У разі втрати паспорта неповнолітні можуть скористатися свідоцтвом про народження

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 25 листопада, прийняв рішення про спрощення українцям віком від 14 до 16 років в'їзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму. Цій категорії громадян для в'їзду на територію України досить буде мати свідоцтво про народження.

Також уряд врегулював умови тимчасового припинення роботи КПВВ на тимчасово окупованих територіях. Дозволили невідкладний в’їзд із гуманітарних причин: повернення до місця проживання, воз’єднання сім’ї, тяжка хвороба, купівля ліків, навчання у виші.

Наразі від 10 листопада офіційно працюють сім контрольних пунктів в’їзду-виїзду в ОРДЛО. Проте реально громадян пропускали тільки в одному – Станиці-Луганській.

Також нагадаємо, що українцям на кордоні з окупованими територіями робитимуть безкоштовні Covid-тести. Один сервісний центр, де планують проводити тести, вже працює в Щасті (Луганської області). У грудні такий центр відкриють на КПВВ в Новотроїцькому (Волноваського району Донецької області). Також модернізовано сервісний центр на Чонгарі біля адмінкордону з окупованим Кримом.

У наступному році багатофункціональні сервісні центри з'являться на всіх КПВВ.

Крім того, наступного року діти з окупованих територій зможуть безкоштовно навчатися на підготовчих курсах для вступу у виші.



