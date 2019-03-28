Уряд затвердив Кирилюка на посаді голови Держгеонадр



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Кирилюк повідомив, що служба вже підготувала для проведення майбутніх аукціонів ряд нових нафтогазових ділянок Фото: geo.gov.ua

Кирилюк планує запровадити електронну процедуру проходження заявок від надрокористувачів, що дозволить їм оперативно та прозоро відслідковувати свою пропозицію

28 березня оприлюднено розпорядження прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про призначення головою Держгеонадр Олега Кирилюка.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як відомо, 12 березня чинний керівник служби Олег Кирилюк виграв конкурс на посаду голови Державної служби геології та надр України. Комісія з питань вищого корпусу держслужби за підсумками конкурсного відбору на посаду голови Державної служби геології та надр визначила переможцем тимчасово виконуючого обов'язки глави служби Олега Кирилюка.

Відповідаючи на питання про майбутні плани на посаді голови Держгеонадр, Кирилюк зазначив, що планує запровадити електронну процедуру проходження заявок від надрокористувачів, що дозволить їм оперативно та прозоро відслідковувати свою пропозицію.

«В першу чергу, це відкриття надходження заяв. На мою думку, пакети документів мають заходити в електронному вигляді, реєструватися, і надрокористувач повинен бачити всі етапи руху – від дати реєстрації в Держгеонадра і далі де вона знаходиться – в облраді, в Мінприроди, в райраді, в сільраді, включаючи погодження координат в Геоінформ», – сказав він.

В ході співбесіди Кирилюк повідомив, що служба вже підготувала для проведення майбутніх аукціонів ряд нових нафтогазових ділянок.

«На сьогодні ми підготували для проведення аукціонів більше 30 нафтогазових ділянок та близько 30 ділянок з іншими корисними копалинами. Серед таких копалин є бурштин, кольорові метали, графіт – все те, що має величезний попит не лише в Україні, але і у всьому світі, це те, що відноситься до матеріалів критичної сировини», – сказав він, додавши, що в цьому році на аукціони буде виставлено більше 30 тис квадратних кілометрів надр для видобутку вуглеводнів.

Нагадаємо, Кирилюк останні півтора роки був тимчасовим виконуючим обов’язки голови Держгеонадр.

За останній рік система продажу ліцензій була переведена на платформу «Прозорро», відомство відкрило електронну карту України з корисними копалинами, а іноземні компанії були допущені до видобутку вуглеводнів.

6 березня в Україні пройшли відразу три унікальні аукціони в електронній торговій системі ProZorro.Продажі. Вперше вони стосувалися прав на надрокористування: опублікувала лоти Державна служба геології та надр України (Держгеонадра).

Зростання вартості лотів склало близько 96 млн. від оголошеної вартості, це у понад три рази – від 45 млн. грн до 141 млн. грн. За один із лотів велася особливо серйозна боротьба: переможець з-поміж чотирьох учасників аукціону заплатив ціну на 479% більшу від оголошеної вартості прав на користування ділянкою.

Нагадаємо, Кирилюк родом з Житомирщини, де працював, поки не перейшов на нинішню посаду. Останнє місце роботи до переїзду в Київ – начальник управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області. Слід згадати, що структури ДАБІ вважаються кузнею кадрів для Володимира Гройсмана.

Обставини призначення Кирилюка на заступника в.о. голови Держгеонадр були дуже неоднозначними. Прес-служба відомства тоді заявляла про захоплення кабінету голови невідомими особами, відомство було оточене громадськими активістами та правоохоронцями. Лише трохи згодом з’явилось повідомлення про призначення урядом Кирилюка.

За цей час Кирилюк зазнавав критики з різних боків. Так генпрокурор Юрій Луценко називав кількість спецдозволів, які роздавали Держгеонадра, корупцією та вимагав проведення відкритих аукціонів. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак дорікав, що служба не проводить аукціонів, використовуючи норми закону «Про оцінку впливу на навколишнє середовище». За перший рік Кирилюк взагалі не провів жодного аукціону. Проте відбивався звітами про небувале успішне реформування служби. При цьому керівництво уряду та Держгеонадр відверто саботували лібералізацію ринку надрокористування. Відповідні механізми запрацювали тільки під тиском західних партнерів. Зокрема, була скасована так звана апробація при отриманні дозволу на користування нафтогазоносними надрами, через яку видавались спецдозволи за ціну, нижче ринкової.

Однією зі скандальних історій, в яку потрапило Держгеонадр за нинішнього очільника, стала видача 16 ліцензій на видобуток газу на Полтавщині компанії російського олігарха Павла Фукса «Іст Юроуп Петролеум», яка була створена на базі скандальної компанії «Голден Деррік». При цьому, як вже писав «Главком», часто право на видобуток блакитного палива дістається приватним компаніям, які колекціонують ліцензії з метою продати згодом реальним інвесторам. Наприклад, спецдозволи на користування надрами мають більше 100 компаній в Україні, але реально видобувають газ менше половини з них. Водночас лідер галузі – державна компанія «Укргазвидобування» – за 2016–2018 роки отримала лише 17 ліцензій замість майже сотні очікуваних.

У грудні минулого року Сьомий апеляційний адміністративний суд у Вінниці виніс рішення скасувати результати конкурсу, на якому Кирилюка та Миколу Фощія обрали заступниками голови Держгеонадр, проте вони досі продовжували працювати. Тепер у Кирилюка є ще одна спроба закріпитись в високому кріслі.