Усі чинні укази Януковича перевірять на предмет загрози нацбезпеці

Деякі укази Віктора Януковича вже втратили чинність, тому мова йде винятково про ті укази, які станом на зараз є діючими

Усі рішення Януковича проаналізують і шукатимуть небезпечні для України

Правоохоронні органи перевірять усі укази та розпорядження експрезидента-втікача Віктора Януковича на предмет загрози національній безпеці України.

Про це вечері 19 березня заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

«У нас є діючі укази і розпорядження Януковича, в минулому президента, який засуджений за статтею «державна зрада». Було доручення проаналізувати усі нормативно-правові акти, які на зараз є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України», – сказав секретар РНБО.

Він пояснив, що правоохоронці проаналізують усі рішення Януковича і шукатимуть небезпечні для України.

Данілов нагадав, що деякі укази вже втратили чинність, тому мова йде винятково про ті укази, які станом на зараз є діючими.

Також сьогодні Рада національної безпеки запровадила санкції щодо 19 компаній, які працюють у сфері надрокористування.

Крім того, РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова.

Також РНБО проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.