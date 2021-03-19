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    Усі чинні укази Януковича перевірять на предмет загрози нацбезпеці

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    Деякі укази Віктора Януковича вже втратили чинність, тому мова йде винятково про ті укази, які станом на зараз є діючими - Усі чинні укази Януковича перевірять на предмет загрози нацбезпеці

    Деякі укази Віктора Януковича вже втратили чинність, тому мова йде винятково про ті укази, які станом на зараз є діючими

    Усі рішення Януковича проаналізують і шукатимуть небезпечні для України

    Правоохоронні органи перевірять усі укази та розпорядження експрезидента-втікача Віктора Януковича на предмет загрози національній безпеці України.

    Про це вечері 19 березня заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

    «У нас є діючі укази і розпорядження Януковича, в минулому президента, який засуджений за статтею «державна зрада». Було доручення проаналізувати усі нормативно-правові акти, які на зараз є чинними на предмет небезпеки нацбезпеці України», – сказав секретар РНБО.

    Він пояснив, що правоохоронці проаналізують усі рішення Януковича і шукатимуть небезпечні для України.

    Данілов нагадав, що деякі укази вже втратили чинність, тому мова йде винятково про ті укази, які станом на зараз є діючими.

    Також сьогодні Рада національної безпеки запровадила санкції щодо 19 компаній, які працюють у сфері надрокористування.

    Крім того, РНБО ухвалила новий пакет санкцій проти колишній високопосадовців та правоохоронців-зрадників. Санкції ввели, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова.

    Також РНБО проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом.

    Теги: Віктор Янукович РНБО політика Україна президент нацбезпека державна зрада Олексій Данілов указ
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