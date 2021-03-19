РНБО готує засідання щодо локдауну в Україні

Радбез поки не визначився з датою засідання щодо посилення карантину

Рада національної безпеки і оборони України проведе засідання щодо запровадження локдауну в Україні. Воно має відбутися найближчим часом. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

«Що стосується локдауна і коронавіруса, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу проводитися», - сказав він.

Секретар РНБО підкреслив, що зараз в Україні вкрай складна ситуація.

Він повідомив, що на поточному тижні Апарат РНБО почав надсилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування і ті почали проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

Ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні погіршується з початку лютого, в основному, через поширення британського штаму коронавірусу. Офіційно підтверджено, що мутований вірус циркулює в Івано-Франківській, Вінницькій та Закарпатській областях.

Сьогодні стало відомо, що лабораторія «Шаріте» виявила в Україні два абсолютно нові штами коронавірусу. Їх знайшли у пацієнтів з Львівської та Луганської областей.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення жорсткого карантину в столиці з 20 березня по 9 квітня. Будуть закриті ТРЦ, кінотеатри, магазини, крім продуктових, аптек, зоотоварів, і побутових товарів, заборонено проведення масових і релігійних заходів, спортивних заходів з глядачами, а заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос. Школи переходять на дистанційне навчання, дитсадки працюють у звичайному режимі. Роботу транспорту не припинятимуть.

Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин. Натомість у Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

За минулу добу, 18 березня, в Україні виявлено 15850 нових хворих на Covid-19. Це на 797 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4444 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 262 пацієнти, одужали 4592 особи.

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