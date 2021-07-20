Кожен п’ятий абітурієнт не склав ЗНО з історії України

Діти демонструють ще більш загрозливі і невтішні результати, ніж із математики

Майже 20% абітурієнтів не склали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Про це сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, пише Укрінформ.

«Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І які абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті – що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років», – сказав Бойко.

Діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. За його словами, такі абітурієнти, здобувши повну загальну середню освіту в умовах незалежності, не спроможні пригадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності України.

«З точки зору суспільствознавчого компоненту наші діти демонструють більш загрозливі і невтішні результати ніж ті, які демонструють із математики», – сказав Бойко.

Цього року в Україні 550 учасників ЗНО набрали по 200 балів принаймні з одного предмету.

Основна сесія зовнішнього незалежного тестування тривала з 21 травня по 15 червня. З 29 червня розпочалася додаткова сесія ЗНО.

Нагадаємо, цього року мінімальний поріг у десять балів на ЗНО з математики не подолали аж 30% тих, хто писали тест.

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