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    Кожен п’ятий абітурієнт не склав ЗНО з історії України

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    Діти не здатні аналізувати елементарну діаграму - Кожен п’ятий абітурієнт не склав ЗНО з історії України
    Діти не здатні аналізувати елементарну діаграму

    Діти демонструють ще більш загрозливі і невтішні результати, ніж із математики

    Майже 20% абітурієнтів не склали зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Про це сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко, пише Укрінформ.

    «Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І які абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті – що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років», – сказав Бойко.

    Діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. За його словами, такі абітурієнти, здобувши повну загальну середню освіту в умовах незалежності, не спроможні пригадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності України.

    «З точки зору суспільствознавчого компоненту наші діти демонструють більш загрозливі і невтішні результати ніж ті, які демонструють із математики», – сказав Бойко.

    Цього року в Україні 550 учасників ЗНО набрали по 200 балів принаймні з одного предмету.

    Основна сесія зовнішнього незалежного тестування тривала з 21 травня по 15 червня. З 29 червня розпочалася додаткова сесія ЗНО.

    Нагадаємо, цього року мінімальний поріг у десять балів на ЗНО з математики не подолали аж 30% тих, хто писали тест.

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    Теги: ЗНО-2021 діти освіта українці
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    Кожен п’ятий абітурієнт не склав ЗНО з історії України