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    Економіка та фінанси

    Шахраї вигадали нові схеми виманювання коштів онлайн. Як не стати жертвою

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    Від таких дій шахраїв уже постраждали кілька сотень українців - Шахраї вигадали нові схеми виманювання коштів онлайн. Як не стати жертвою
    Від таких дій шахраїв уже постраждали кілька сотень українців

    Поліція за тиждень отримала понад сотню звернень від ошуканих громадян

    Підприємці щойно почали оформлювати заяви на компенсацію у вісім тисяч гривень від держави, як виникли сайти, де таку допомогу пропонують усім без винятку. Дехто на це вже купився, бо у поліції за тиждень – понад сотня звернень. Як відрізнити державний сайт від шахрайського з’ясовував сайт Сьогодні.

    Якщо ви фізична особа-підприємець і хочете отримати компенсацію у вісім тисяч гривень від держави – єдиний сайт та додаток, де можете подати заяву – це «ДіЯ». Інші сайти, які пропонують допомогу кожному українцю, а не лише підприємцям – та просять зазначити номер банківської картки і паспортні дані – це шахраї.

    Аби отримати допомогу у вісім тисяч гривень і при цьому не бути підприємцем – зловмисники просили відвідувачів оплатити послуги начебто юриста. Так – отримували і гроші, і персональні дані. Від таких дій шахраїв уже постраждали кілька сотень українців.

    Ярослав Коломієць, старший інспектор протидії злочинам у банківській сфері департаменту кіберполіції, розповідає, що за перші дні надійшло близько 100 звернень. Щодня надходить близько 10-20 нових випадків, коли шахраї намагаються заволодіти грошима. Відкрито кримінальні провадження. Досудове розслідування триває.

    Що робити тим, хто вже став жертвою аферистів, пояснює юрист Михайло Ільяшев:

    «Якщо на стадії надання інформації про картку – і там пін-коди, то треба звернутися до банку і заблокувати цю картку. А потім перевипустити нову. Якщо людина вже втратила гроші – то єдиним адресатом, куди звертатись, є органи Нацполіції».

    Самі розробники проєкту «ДіЯ» дивуються, що українці могли купитися на такі шахрайські схеми. Кажуть, на сайті докладно пояснили, що і куди подавати.

    Мстислав Банік, керівник проєкту «ДіЯ» розповідає:

    «От його адреса – https://diia.gov.ua/. Радимо уникати – завантажувати «ДіЮ» десь в інтернеті. «ДіЯ» чи будь-хто, як і попереджає безпека будь-якого з банків, не запитує дату, строк дії картки чи CVV код. Ми запитуємо лише IBAN – номер рахунку».

    І саме за номером рахунку надішлють кошти. Станом на сьогодні 230 тисяч ФОПів уже подали заяви на компенсацію у 8 тисяч гривень. Сайт та додаток – працюють справно. Після перевірки Пенсійного фонду кошти підприємцям мають надійти упродовж кількох днів. Головне, подати заявку до 31-го грудня.

    Нагадаємо, Національний банк попереджає українців про злочинців, які вигадали нову аферу для видурювання грошей. Під час карантину в Україні активізувалися аферисти.

     

    Теги: шахрайство гроші розслідування поліція безпека
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