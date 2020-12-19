Шахраї вигадали нові схеми виманювання коштів онлайн. Як не стати жертвою

Поліція за тиждень отримала понад сотню звернень від ошуканих громадян

Підприємці щойно почали оформлювати заяви на компенсацію у вісім тисяч гривень від держави, як виникли сайти, де таку допомогу пропонують усім без винятку. Дехто на це вже купився, бо у поліції за тиждень – понад сотня звернень. Як відрізнити державний сайт від шахрайського з’ясовував сайт Сьогодні.

Якщо ви фізична особа-підприємець і хочете отримати компенсацію у вісім тисяч гривень від держави – єдиний сайт та додаток, де можете подати заяву – це «ДіЯ». Інші сайти, які пропонують допомогу кожному українцю, а не лише підприємцям – та просять зазначити номер банківської картки і паспортні дані – це шахраї.

Аби отримати допомогу у вісім тисяч гривень і при цьому не бути підприємцем – зловмисники просили відвідувачів оплатити послуги начебто юриста. Так – отримували і гроші, і персональні дані. Від таких дій шахраїв уже постраждали кілька сотень українців.

Ярослав Коломієць, старший інспектор протидії злочинам у банківській сфері департаменту кіберполіції, розповідає, що за перші дні надійшло близько 100 звернень. Щодня надходить близько 10-20 нових випадків, коли шахраї намагаються заволодіти грошима. Відкрито кримінальні провадження. Досудове розслідування триває.

Що робити тим, хто вже став жертвою аферистів, пояснює юрист Михайло Ільяшев:

«Якщо на стадії надання інформації про картку – і там пін-коди, то треба звернутися до банку і заблокувати цю картку. А потім перевипустити нову. Якщо людина вже втратила гроші – то єдиним адресатом, куди звертатись, є органи Нацполіції».

Самі розробники проєкту «ДіЯ» дивуються, що українці могли купитися на такі шахрайські схеми. Кажуть, на сайті докладно пояснили, що і куди подавати.

Мстислав Банік, керівник проєкту «ДіЯ» розповідає:

«От його адреса – https://diia.gov.ua/. Радимо уникати – завантажувати «ДіЮ» десь в інтернеті. «ДіЯ» чи будь-хто, як і попереджає безпека будь-якого з банків, не запитує дату, строк дії картки чи CVV код. Ми запитуємо лише IBAN – номер рахунку».

І саме за номером рахунку надішлють кошти. Станом на сьогодні 230 тисяч ФОПів уже подали заяви на компенсацію у 8 тисяч гривень. Сайт та додаток – працюють справно. Після перевірки Пенсійного фонду кошти підприємцям мають надійти упродовж кількох днів. Головне, подати заявку до 31-го грудня.

Нагадаємо, Національний банк попереджає українців про злочинців, які вигадали нову аферу для видурювання грошей. Під час карантину в Україні активізувалися аферисти.