Шахрай за допомогою «вірусу» обікрав українців на 1 млн: як працювала схема

Фігурант зламував облікові записи мобільних телефонів і збирав персональні дані користувачів

В Україні викрили шахрая, який за допомогою спеціального «вірусу» – шкідливого програмного забезпечення для злому облікових записів користувачів – привласнив майже мільйон гривень громадян.

Від дій зловмисника постраждали близько ста людей.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції Нацполіції.

Встановлено, що 31-річний чоловік використовував шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів та доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант обирав номери близьких родичів потерпілої особи. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв’язку.

Разом із доступом до сім-карт потерпілих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші.

Попередньо встановлено, що від шахрайських дій фігуранта постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень.

За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

До проведення обшуків також було залучено батальйон поліції особливого призначення місцевого управління поліції.

Чоловікові оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Аби захиститися від подібного шахрайства, кіберполіція радить: