Європол попередив про небезпеку шахрайства з вакциною від коронавірусу

Правоохоронці повинні бути готові до спроб крадіжки вакцини проти коронавірусу

У зв’язку з початком вакцинації від коронавірусу в ЄС Європол попередив про шахрайство. Існує реальна небезпека, що злочинці спробують скористатися величезним попитом, заявила глава Європолу Катрін де Болль в неділю, 27 грудня, повідомляє DW.

За словами де Болль, в соцмережах вже з’явилися оголошення про продаж вакцини. Однак ці оголошення публікують шахраї, підкреслила глава Європолу. Ті хто відгукнулися на подібні пропозиції або зовсім нічого не отримають після оплати, або ж їм відправлять підробку, що може обернутися серйозними наслідками для здоров’я, застерегла Катрін де Болль.

Своєю чергою, правоохоронці повинні бути готові до спроб крадіжки вакцини проти коронавірусу, зазначила глава Європолу.

«Під час першого локдауна банди нападали, наприклад, на транспорт, що перевозить захисні маски. Тепер така небезпека існує з вакциною», – підкреслила вона. Європол ідентифікував локації, в яких імовірність подібних злочинів найбільш висока. Крім того, поліцейські відомства європейських країн мають намір співпрацювати одна з одною, щоб запобігти крадіжці вакцини.

Як повідомлялося, 21 грудня Єврокомісія остаточно схвалила для застосування вакцину від коронавірусу BNT162b2, розроблену німецькою компанією BioNTech і американської Pfizer.

Нагадаємо, сьогодні, в неділю 27 грудня, Євросоюз розпочинає вакцинацію свого населення від коронавірусу.