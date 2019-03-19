Ужоцький перевал у Карпатах завалений снігом (ФОТО)



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Фото: Денис Шевчук, Mukachevo.net

Саме через те, що у Карпатах досі випадає сніг, лижний сезон продовжується.

На вулиці 19 березня, практично через два тижні наступить квітень. Якщо на рівнині в Закарпатті світить сонечко нагадуючи про весну, то у Карпатах ще зима. Про це пише Mukachevo.net.

Сьогодні, у мережі Facebook з'явились світлини з Ужоцького перевалу, який знаходиться на межі Закарпастької та Львівської областей. Тут дороги та ялинки досі завалені снігом, а весною, навіть і не пахне.

Фото: Денис Шевчук, Mukachevo.net

Саме через те, що у Карпатах досі випадає сніг, лижний сезон продовжується.

Фото: Денис Шевчук, Mukachevo.net

Як повідомлялось, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що атмосферний фронт далекого циклону Igor зачепить слабкими дощами центр та північ України, а вночі - захід (у Карпатах ймовірний мокрий сніг). «Потепліє 23 березня, у Всесвітній день метеоролога», - зазначила Діденко.

Нагадаємо, весна в Україні буде на кілька градусів теплішою, ніж зазвичай, з похолоданням на початку квітня. Такий прогноз озвучила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова. За її словами, з кінця березня - початку квітня можливе змінне короткострокове зниження температури, може доходити до заморозків.