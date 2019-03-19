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    Циклон Igor принесе в Україну дощі

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    Циклон Igor принесе в Україну дощі

    Потепліє 23 березня, у Всесвітній день метеоролога

    Уся континентальна Європа 20 березня порине в сонце та синє небо. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook. Вона додала, що Антициклон з таким цікавим подвійним ім`ям Hannelore охопить усіх сухою повітряною масою.

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    «В Україні також особливо серйозного нічого не передбачається, лише атмосферний фронт якогось далекого циклону Igor зачепить слабкими дощами наші центр та північ, вночі - захід (у Карпатах ймовірний мокрий сніг), а завтра ввечері ще й Харківщину», - пише синоптик.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Південь України, більшість центру та сходу будуть у сухій погоді, додає Діденко.

    «Температура повітря розділиться десь по десятій ізотермі. На заході, півночі, у центрі вдень у середу очікується +6+9 градусів, на півдні, сході та в районах центрального Дніпра +10+16 градусів. Тобто, лінія із температурою +10 градусів буде проходити між цими районами», - уточнила синоптитк.

    У Києві 20 березня буде хмарно з проясненнями, вночі та вранці невеликий дощ. Найближчої ночі 0+2 градуси, завтра вдень +6+8 градусів.

    «Потепліє 23 березня, у Всесвітній день метеоролога», - зазначила Діденко.

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