Хлопчик, якого катував вітчим, помер

У 2-річної дитини відмовив мозок і сьогодні малюк помер у лікарні

У лікарні в Дніпрі помер 2-річний Михайлик, якому перерізав горло і завдав ножових поранень ексспівмешканець його мами.

У дитини помер мозок, була значна втрата крові, пошкоджені артерії і судини. Про це повідомив журналіст Олег Єрмолінський.

Як повідомлялося раніше, 7 липня 28-річний колишній співмешканець мами постраждалої дитини закрився в будинку з малюками 2 та 7 років і погрожував розправою. Потім він ножем порізав молодшій дитині шию та спину і втік з місця злочину.

Згодом його затримали. Зловмисник переховувався на горищі одного із покинутих будинків у Софіївському районі селища, де стався злочин.

Стан хлопчика був критичний. Дитина знаходилася у Дніпровській клінічній лікарні в критичному стані. Його життя підтримували спеціальні апарати.

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