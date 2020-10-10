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    Здоров'я

    У Дніпрі вся маршрутка одягала маску на пасажирку, яка гучно кашляла

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    Пасажирка була без маски і подовжувала розмову про погане самопочуття - У Дніпрі вся маршрутка одягала маску на пасажирку, яка гучно кашляла
    Пасажирка була без маски і подовжувала розмову про погане самопочуття

    Жінка телефоном комусь розповідала, що захворіла, але маску не вдягла

    У Дніпрі пасажирів однієї з маршруток обурила жінка, яка сиділа без маски й увесь час кашляла. Обурені люди почали їй робити зауваження і змушувати надягти маску.

    Про інцидент у транспорті розповідає видання «Наше місто».

    Повідомляється, що у Дніпрі жінка увійшла в маршрутку №73 на кінцевій зупинці (залізничний вокзал), зайняла місце біля вікна і, зателефонувавши комусь, хрипким голосом почала розповідати, як вона захворіла і погано почувається.

    Чуючи цю розмову, пасажири почали зиркати на жінку і перешіптуватися. Пасажирка була без маски і подовжувала розмову про погане самопочуття.

    Коли маршрутка відправилася, жінка закашлялася ще більше. З усіх боків їй почали говорити, щоб одягла маску. Спочатку через «будь ласка», потім пішла лайка. Сама ж жінка відповіла, що забула маску вдома.

    «Вдома залишитися ви не забули! І розповісти про це всім друзям телефоном не забули! Зате маску начепити складно!», – обурилися пасажири.

    В результаті одна з дівчат, яка сиділа поруч, дістала з сумки маску і дала хворій пасажирці. Та вдягла її, і конфлікт вичерпався.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5728 осіб. Це на 76 випадків менше, ніж днем раніше (5804). 

    Одужали за минулу добу – 1920 людей, померли 108 осіб, (у попередній день 89).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 256266 людей, одужали 112570 осіб, летальних випадків – 4887.

    Дніпро жінка місто коронавірус
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