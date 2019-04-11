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    В Алжирі призначили дату позачергових президентських виборів

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    <span>Абделькадер Бенсалех&nbsp;</span> - В Алжирі призначили дату позачергових президентських виборів
    Абделькадер Бенсалех 

    Президентські вибори призначили на 4 липня 2019 року

    В Алжирі оголосили дату позачергових президентських виборів. Про це повідомляє державне інформаційне агентство APS.

    Президентські вибори призначили на 4 липня 2019 року.

    Відповідний указ був підписаний тимчасовим президентом держави Абделькадером Бенсалехом, в день його вступу на посаду.

    «Абделькадер Бенсалех, глава держави у вівторок, 9 квітня, у день свого вступу на посаду, підписав указ про президентські вибори, призначених на 4 липня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, парламент Алжиру в вівторок затвердив Абделькадера Бенсалу тимчасовим виконувачем обов’язків президента країни. 

    Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти чинного президента, який керував країною з 1999 року.

    В березні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

    82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.


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