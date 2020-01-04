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    Євросоюз посилює вимоги до безпечності автотранспорту

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    Євросоюз посилює вимоги до безпечності автотранспорту

    Нові правила вимагають, щоб з липня 2022 року всі моделі нових автомобілів, представлені на ринку Європи, були обладнані передовими засобами безпеки

    У Євросоюзі 5 січня набувають чинності Загальні правила дорожньої безпеки, які встановлюють нові вимоги до обладнання автомобілів.

    Про це повідомляє Єврокомісія.

    «Нові правила вимагають, щоб з липня 2022 року всі моделі нових автомобілів, представлені на ринку Європи, були обладнані передовими засобами безпеки», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, зокрема маються на увазі технології виявлення сонливості або неуважності водіїв, вдосконалення детекторів загрози удару для зменшення ризику травмування пішоходів і велосипедистів, системи звуження небезпечних «сліпих зон» на вантажівках та автобусах тощо.

    «Нові функції мають допомогти значно зменшити кількість загиблих і травмованих людей на дорогах», - указують у Єврокомісії.

    Загальні правила дорожньої безпеки, що набувають чинності, є частиною довгострокової стратегії ЄС, головна мета якої - зведення до нуля кількості смертей і тяжких травм на дорогах до 2050 року.

    ЄС Єврокомісія технології транспорт
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