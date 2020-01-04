Названо культурні столиці Європи 2020 року



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Культурними столицями ЄС цьогоріч стали хорватська Рієка та ірландський Галвей

Хорватське портове місто Рієка та ірландське місто Ґолвей носитимуть звання «культурних столиць Європи» протягом 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Завдяки званню «культурної столиці Європи» Рієка і Ґолвей використовуватимуть ввесь свій культурний потенціал для збагачення нашого життєвого досвіду та зближення наших громад», — прокоментував рішення віцепрезидент Єврокомісії з питань сприяння європейському способу життя Маргарітіс Схінас.

Зазначається, що Рієка є першим хорватським містом, яке удостоїлося звання «культурної столиці Європи». Його культурна програма на 2020 рік, яка втілюватиметься під гаслом «Порт різноманіття», стосуватиметься передусім тем води, роботи і міграції, пов’язаних із ідентичністю, а також і ширшого глобального культурного контексту.

Натомість Ґолвей – уже третє місто Ірландії, що носитиме звання «культурної столиці». У 2020-му воно реалізує культурну програму під назвою «Занурся в магію», де робитиме наголос на темах мови, краєвидів та міграції.

«Культурна столиця Європи» — статус міста, який призначається Європейським союзом терміном на один календарний рік, впродовж якого місту надається можливість демонстрації свого культурного життя та культурного розвитку. Мета програми — зближення європейців на основі співпраці в сфері культури, полегшення економічного, політичного та культурного об'єднання країн.

Впровадження проєкту «Культурна столиця Європи» запропонувала в 1985 році грецька актриса, міністерка культури Греції Меліна Меркурі. Столиця країни Афіни тоді вперше й отримала це звання.

У 2019 році звання «культурних міст Європи» мали Пловдив (Болгарія) і Матера (Італія).