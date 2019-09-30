Туристи із ЄС все більше грошей витрачають в Україні
Найбільше витрачають громадяни країн Європейського Союзу
Обсяг експорту послуг за статтею «Подорожі» за другий квартал 2019 року склав 433 млн доларів, що на 10,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року (391 млн доларів). Про це йдеться у квартальній статистиці Національного банку України.
За даними НБУ, туристи з Європи витратили в Україні 181 млн доларів, що на 15% більше, ніж рік тому.
У той же час, жителі Росії витратили в Україні 92 млн доларів, що на 37% більше, ніж у другому кварталі 2018 року.
НБУ наводить дані Державної прикордонної служби, згідно з якими за II квартал 2019 року Україну відвідало 3,538 млн іноземців, що на 4,6% менше, ніж роком раніше (3,708 млн чоловік).
При цьому кількість туристів з країн ЄС зросла на 1,5% до 1,133 млн осіб, з території Росії - на 1,9% до 0,436 млн чоловік.
Також нагадаємо,які туристичні об’єкти найбільше шукаютьу Google. У топі опинилися три Діснейленди в каліфорнійському Анахаймі (в середньому 1,7 млн пошукових запитів щомісяця), Парижі (1,2 млн запитів) і у місті Орландо у Флориді (1,14 млн).
Крім того, вхід до Колізею подорожчає на чотири євро. Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр подорожчає з 12 до 16 євро. Відвідування арени, а також глядацьких рівнів, що зараз коштує 14 євро, збільшиться до 18.