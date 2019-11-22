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    В анексованому Криму завершилося слідство у черговій «справі Хізб ут-Тахрір»

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    Рустем Емірусеінов, Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганієв - В анексованому Криму завершилося слідство у черговій «справі Хізб ут-Тахрір»
    Рустем Емірусеінов, Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганієв

    Наразі триває стадія ознайомлення з матеріалами кримінальної справи

    В анексованому Криму завершилося слідство у справі червоногвардійської «групи Хізб ут-Тахрір», зараз триває стадія ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

    Про це повідомила проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ліля Гемеджі.

    «Ми сьогодні зняли фотокопії з матеріалів справи. Якщо чесно, я прочитала ще не все, проте з того, що встигла, вже можу відзначити кілька цікавих моментів. Доказом вини наших довірителів, за версією слідства, стали кілька номерів газети «Голос Криму». Йдеться про матеріал «Крим і Халіфат» в чотирьох частинах, датований червнем 2010 року. Під час обшуку у Рустема Емірусеінова чотири номери газети нібито були знайдені на горищі його будинку», – сказала Гемеджі.

    Адвокат додала, що під час обшуку у її підзахисного Ескендера Абдулганіева були вилучені кілька номерів журналу «Аль-В’ай». Раніше Ескендер стверджував, що вони були підкинуті йому співробітниками ФСБ Росії.

    «У матеріалах справи фігурують журнали 2003 і 2004 років випуску. З огляду, що мій підзахисний народився в 1998 році, я слабо вірю в те, що він в шестирічному віці вже цікавився такими темами», – розповіла Гемеджі.

    Суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко 6 листопада залишив під арештом трьох фігурантів червоногвардійського «справи Хізб-ут-Тахрір». Рустем Емірусеінов, Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганіев залишаться в слідчому ізоляторі до 13 січня 2020 року.

    У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганіева, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

    Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

    Крим ФСБ адвокат суддя
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