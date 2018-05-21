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    В Баку прогримів вибух, є двоє загиблих

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    В Баку прогримів вибух, є двоє загиблих

    Під час огляду місця вибуху були виявлені тіла двох невідомих

    Міністерство з надзвичайних ситуацій Азербайджану розповсюдило офіційну інформацію в зв'язку з вибухом в бакинському кафе.

    Як передає місцеве видання Oxu.Az, в повідомленні говориться, що в будинку (чайхана), розташованому в Бинагадинському районі Баку загальною площею 28 кв.м. (вибухнув балон з пропаном. В результаті згоріла дерев'яна конструкція будівлі.

    Під час огляду місця вибуху були виявлені тіла двох (жінка і чоловік) невідомих.

    Ще двоє (Ібрагімов Натік Захід оглу, 44 роки; Ібрагімова Шекер Хосров гизи, 53 роки) були доставлені в лікарню до приїзду пожежників.

    У зв'язку з подією відповідними структурами ведеться розслідування.

     

     

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