В Бундестазі нагадали, що в Радбезі ООН вже раніше змінювали постійного члена

Росія становить загрозу для всього людства

Депутат німецького Бундестагу від партії «Альтернатива для Німеччини» Юрген Браун заявив, що сьогодні Росія, як член Радбезу ООН, не лише становить загрозу для інших переможців в Другій світовій, а й воює проти нації, яка брала участь в перемозі над фашизмом, і нагадав, що у 1971 році в Раді Безпеки ООН вже змінювали постійного члена, Тайвань замінили на КНР.

Юрген Браун назвав потрібним кроком ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН про те, що ядерний удар по Україні має бути розцінений як оголошення війни людству, який, на жаль, буде ветований РФ і КНР.

Відповідну заяву німецький політик зробив у коментарі Guildhall.

«(...) Нам потрібна подібна резолюція про те, що ядерний удар по Україні буде розцінений як оголошення війни людству в Раді безпеки. Але я боюся, що не лише Росія, а й Китайська Народна Республіка скористаються своїм правом вето, щоб саботувати подібну ініціативу», – наголосив Юрген Браун.

«Однак постійними членами Ради безпеки ООН завжди були ті країни, які виграли Другу Світову Війну. Тепер Росія не лише загрожує іншим переможцям Другої Світової Війни, а й воює проти іншої нації, яка брала участь у перемозі над націонал-соціалізмом. Нагадаємо, що у 1971 році президент США Ніксон зміг замінити Тайвань КНР серед постійних членів Ради безпеки», – підсумував депутат німецького Бундестагу.

Нагадаємо, 5 квітня під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не виключаючи такої можливості.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.

В ефірі телеканалу «Росія 1» російська пропагандистка Ольга Скабеєва та депутат Держдуми від фракції ЛДПР Олексій Журавльов міркували, за скільки секунд міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» долетить до столиць Великобританії, Німеччини та Франції, які дають Україні зброю.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, що здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк запропонував, що у відповідь на підтвердження намірів щодо застосування ядерної зброї проти України Росія має бути виключена зі складу Ради Безпеки ООН, а Генасамблея ООН має негайно ухвалити резолюцію про те, що такий крок з боку РФ стане оголошенням війни людству.

У свою чергу, екс-міністр закордонних справ Великобританії член Палати Лордів британського парламенту Девід Оуен заявив, що ініціатива про винесення на Генеральну Асамблею ООН загроз Росії застосувати ядерну зброю заслуговує на серйозний розгляд.

На загрози російської сторони щодо застосування ядерної зброї проти України відреагувала низка світових політиків

Депутат парламенту Латвії, президент Балтійської асамблеї Яніс Вуцанс заявив, що ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про те, що ядерний удар Росії по Україні буде вважатися оголошенням війни всьому людству, виступить стримуючим фактором проти російської ядерної загрози.

Депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене заявила, що у разі застосування Росією ядерної зброї проти України чи будь-якої іншої країни Європи такий ядерний удар має вважатися оголошенням війни всьому світу.

Екс-командувач Силам Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас також заявив, що Генеральна Асамблея ООН має ухвалити резолюцію про те, що застосування Росією ядерної зброї проти України буде розцінено як оголошення війни людству.

Депутат німецького Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер заявив, ядерні загрози з боку РФ не достойні постійного члена Ради Безпеки ООН.

Депутат парламенту Румунії, член партії Союз «Рятуйте Румунію» Штефан-Юліан Лерінц висловився з приводу російських загроз і заявив, що такі загрози офіційних осіб у Росії застосувати ядерну зброю проти України є підставою для щонайменше тимчасової зупинки членства Росії у Раді Безпеки ООН.

Голова комітету із закордонних справ Парламенту Естонії Марко Міхельсон заявив, що вже самі думки щодо застосування ядерної зброї є порушенням ключових принципів, на яких заснована Організація Об'єднаних націй. За його словами, є ціла низка причин, через які членство Росії в ООН має бути зупинено.