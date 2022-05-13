ЗСУ на сході знищили передовий пункт управління бойовиків «ДНР»

Наші захисники знешкодили ще 130 окупантів

Протягом доби, 13 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дев’ять атак. Крім того, було нанесено вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої «ДНР». Про це повідомила пресслужба угруповання.

Українські захисники знищили:

особового складу – до 130;

танків – 2;

БТР – 1;

БМП – 5;

БМД – 1;

міномети – 2;

АТТ – 2;

БПЛА – 2.

Нагадаємо, тим часом у «ДНР» скаржаться на втрати на фронті.

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