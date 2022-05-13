ЗСУ на сході знищили передовий пункт управління бойовиків «ДНР»
За добу українські бійці дев’ять разів відбили атаки ворога
фото з відкритих джерел
Наші захисники знешкодили ще 130 окупантів
Протягом доби, 13 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дев’ять атак. Крім того, було нанесено вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої «ДНР». Про це повідомила пресслужба угруповання.
Українські захисники знищили:
- особового складу – до 130;
- танків – 2;
- БТР – 1;
- БМП – 5;
- БМД – 1;
- міномети – 2;
- АТТ – 2;
- БПЛА – 2.
Нагадаємо, тим часом у «ДНР» скаржаться на втрати на фронті.
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