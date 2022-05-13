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    Події в Україні

    ЗСУ на сході знищили передовий пункт управління бойовиків «ДНР»

    За добу українські бійці дев&rsquo;ять разів відбили атаки ворога - ЗСУ на сході знищили передовий пункт управління бойовиків «ДНР»
    За добу українські бійці дев’ять разів відбили атаки ворога
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники знешкодили ще 130 окупантів

    Протягом доби, 13 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські фашистські війська здійснили дев’ять атак. Крім того, було нанесено вогневого ураження по передовому пункту управління 1-ї окремої мотострілецької бригади так званої «ДНР». Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Українські захисники знищили:

    • особового складу – до 130;
    • танків – 2;
    • БТР – 1;
    • БМП – 5;
    • БМД – 1;
    • міномети – 2;
    • АТТ – 2;
    • БПЛА – 2.

    Нагадаємо, тим часом у «ДНР» скаржаться на втрати на фронті.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ на сході знищили передовий пункт управління бойовиків «ДНР»