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    Туреччина повідомляє, що Путін просить переговорів

    Путін хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом - Туреччина повідомляє, що Путін просить переговорів
    Путін хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом
    фото з відкритих джерел

    Для зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна може знадобитися певний час

    Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.

    «Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.

    За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.

    Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.

    «На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість», – підсумував Калин.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

    У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

    Президент Росії ще у середині квітня заявляв, що зустрінеться зі своїм українським колегою тільки тоді, коли сторони підготовлять узгоджений документ, який Путін із Зеленським лише підпишуть.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина повідомляє, що Путін просить переговорів