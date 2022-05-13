Туреччина повідомляє, що Путін просить переговорів

Путін хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом

Для зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна може знадобитися певний час

Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і з Заходом, щоб укласти нову велику угоду. Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю виданню Türkiye.

«Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом, та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати, мають зайняти конструктивну позицію», – сказав Калин.

За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.

Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.

«На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість», – підсумував Калин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, але без його посередників, і на умовах діалогу, а не ультиматуму.

У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але вона має бути підготовлена.

Президент Росії ще у середині квітня заявляв, що зустрінеться зі своїм українським колегою тільки тоді, коли сторони підготовлять узгоджений документ, який Путін із Зеленським лише підпишуть.