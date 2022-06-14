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    Новини

    В Бундестазі закликають зупинити імпорт газу через «Північний потік-1»

    Депутат Бундестагу від&nbsp;&laquo;Зелених&raquo;&nbsp;Робін Вагнер - В Бундестазі закликають зупинити імпорт газу через «Північний потік-1»
    Депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер
    фото з відкритих джерел

    Німеччина заповнює сховища газу, аби гарантувати безпеку без російських поставок

    Німеччина веде роботу задля досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали СПГ (скрапленого природного газу) і укладаючи нові контракти на постачання. Метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через газопровід «Північний потік-1».

    Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер.

    «Ми працюємо на повну, щоб якнайшвидше зробити Німеччину незалежною від російського газу. З цією метою ми будуємо нові термінали СПГ та укладаємо нові контракти на постачання. Наразі ми ведемо поповнення наших газосховищ, щоб гарантувати безпеку і без російських поставок», – заявив політик.

    «Зважаючи на злочини Росії проти України нашою метою має стати якнайшвидше припинення імпорту газу через «Північний потік-1», – підсумував депутат німецького Бундестагу Робін Вагнер.

    Раніше, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність в рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що Європа будь-якої миті може відмовитися від газопроводів, які йдуть в обхід України. Він наголосив, що газопровід «Північний потік-1» має бути негайно зупинений до виведення російських військ з України, це також буде гарантією того, що РФ не зупинить постачання газу через Україну.

    Із закликами зупинити російський газопровід «Північний потік-1» виступили також депутати Європейського парламенту від Німеччини та Франції, а також парламентарі у низці європейських столиць.

    Депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксманн заявив, що «Північний потік-1» був побудований в рамках підготовки до тих агресивних дій РФ у Європі, які зараз відбуваються, а також для посилення залежності ЄС від Росії та відходу від залежності від транзиту через Україну та Білорусь. Глюксманн також заявив, що газопровід «Північний потік-1» має бути зупинено, а Європа прийти до повного енергетичного ембарго щодо Росії, включаючи газ.

    Представник Німеччини в Європарламенті, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер заявив, що ЄС не повинен віддавати РФ прерогативу в питанні постачання газу, оскільки вже низці країн Росією було зупинено постачання, і повинен в односторонньому порядку зупинити російський трубопровід «Північний потік-1».

    Теги: ЄС росія окупанти газ Німеччина депутат війна ембарго Європа імпорт Україна окупація #stoprussia
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    В Бундестазі закликають зупинити імпорт газу через «Північний потік-1»