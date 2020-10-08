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    У чотирьох областях кількість зайнятих ліжок хворих з підозрою на Covid-19 становить понад 70%

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    Антилідером стала Сумська область - У чотирьох областях кількість зайнятих ліжок хворих з підозрою на Covid-19 становить понад 70%
    Антилідером стала Сумська область

    Всього в країні зайняті майже 32 тисячі лікарняних ліжок першої хвилі

    В Україні в чотирьох областях лікарняні ліжка для людей з підозрою на коронавірус заповнені на більш ніж 70%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Так, велика завантаженість ліжок для хворих з підозрою на коронавірус спостерігається в Івано-Франківській (177%), Донецькій (96,8%), Одеській (80,8%) та Луганській (76%) областях. Всього в Україні зайняті 31 716 лікарняних ліжок, що становить 66,2% від всіх ліжок першої хвилі.

    У той же час послабити карантин можуть лише в Кіровоградській області. В інших регіонах перевищено показник захворюваності.

    У середньому в Україні цей показник за 14 днів на 100 тисяч населення становить 148,7 при нормі 40. При цьому антилідером стала Сумська область (267,6), яка змінила Тернопільську область (255,3). У Києві показник захворюваності становить 176,4, у Кіровоградській області – 21.

    Нагадаємо, що до українських лікарень за добу потрапила рекордна кількість хворих на Covid-19.

    Україна карантин населення
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