МОЗ: лікарняні ліжка на 44% заповнені хворими з коронавірусом



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У лікарнях знаходяться люди вже з підвердженим коронавірусом, а також люди з підозрою на Covid-19

На сьогоднішній день в лікуванні хворих на коронавірус задіяно близько 29 тисяч лікарів, а також 46 тисяч середнього та молодшого персоналу

Заповненість ліжок в українських лікарнях хворими на коронавірус становить 44%. Про це 3 вересня під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Якщо ми беремо по кількості заповнених ліжок, то на сьогоднішній день в цілому по Україні це складає 44 відсотки майже з 36 тисяч ліжок, які відведені під Covid-19», - сказав Степанов.

Він зазначив, що у лікарнях знаходяться люди вже з підвердженим коронавірусом, а також люди з підозрою на Covid-19. За словами міністра, це люди, які мають клінічні симптоми, середній або важкий перебіг хвороби і були госпіталізовані в лікарні.

Степанов додав, що на сьогоднішній день в лікуванні хворих на коронавірус задіяно близько 29 тисяч лікарів, а також 46 тисяч середнього та молодшого персоналу.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 430 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228. Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.

Найбільше нових випадків за добу виявлено у Харківській області (301), місті Києві (280), Тернопільській (242), Львівській (209) областях.

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.