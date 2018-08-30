В Держприкордонслужбі розкрили «книжкову операцію» Росії напередодні виборів



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Фото: Державна прикордонна служба України

За інформацією оперативників, літературу спочатку мали накопичити в Україні, а розповсюджувати навесні 2019 року з метою дестабілізації політичної ситуації

У Житомирській області прикордонники викрили канал переміщення на територію України забороненої книжкової продукції пропагандистського характеру виробництва РФ.

Про це 30 серпня повідомляє Державна прикордонна служба України.

«При цьому, аби перемістити продукцію, порушники спробували підкупити співробітників прикордонного відомства», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці зафіксували факт систематичного надання неправомірної вигоди службовій особі прикордонного відомства. За хабар зловмисники хотіли отримати сприяння в переміщенні транспортним засобом забороненої друкованої продукції.

«Транспортний засіб з вантажем пропагандистської літератури міжвідомча група затримала сьогодні після проходження митного контролю на виїзді з пункту пропуску», - заявили у Держприкордонслужбі.

Як стало відомо, до схеми переміщення і реалізації пропагандистських книжок причетні декілька осіб.

Закупівля літератури російського виробництва здійснювалася на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, а переправляти в Україну її планували виключно через українсько-білоруську ділянку.

«Реалізація літератури мала здійснюватися через мережу точок продажу книжкової продукції, підконтрольній одному з громадян. Затримана продукція має пропагандистську спрямованість, зокрема розкриває військову тематику, пропагує комуністичні цінності та радянську ідеологію, соціальний устрій та переваги «федеративного» державного устрою, які згідно з законодавством України заборонені для розповсюдження та використання на території України», - повідомили у Держприкордонслужбі.

За інформацією оперативників, літературу спочатку мали накопичити в Україні, а розповсюджувати навесні 2019 року з метою дестабілізації політичної ситуації.

Військовою прокуратурою та слідчими Нацполіції проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину, в тому числі щодо можливої причетності окремих представників контролюючих органів за корупційними статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині СБУ викрила та заблокувала діяльність мережі інтернет-агітаторів, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у майбутні вибори президента України.