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    В Ефіопії оголосили надзвичайний стан

    Прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку
    Влада Ефіопії оголосила надзвичайний стан у країні після того, як прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку. Про це повідомляє Reuters. 15 лютого Десалень оголосив про рішення піти у відставку з посади прем'єра Ефіопії й лідера правлячої в країні коаліції «Революційно-демократичний фронт ефіопського народу».
    • Сьогодні, 22:09
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    <span>Прем'єр-міністр Ефіопії Хайлемаріам Десалень&nbsp;</span>
    Фото: UNIDO
    Прем'єр-міністр Ефіопії Хайлемаріам Десалень 

    Прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку

    Влада Ефіопії оголосила надзвичайний стан у країні після того, як прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку.

    Про це повідомляє Reuters.

    15 лютого Десалень оголосив про рішення піти у відставку з посади прем'єра Ефіопії й лідера правлячої в країні коаліції «Революційно-демократичний фронт ефіопського народу».

    Reuters писало, що причиною його відходу стали заворушення в країні і необхідність проведення реформ.

    Антиурядові виступи в Ефіопії тривають з 2015 року. Почалися вони з протестів селян оромо проти планів розширення меж столиці Аддіс-Абеби шляхом включення в межі міста їх земельних ділянок.

    Після до них приєдналися етнічні громади амхара, протестуючі проти несправедливої земельної політики уряду.

    З жовтня 2016 по серпень 2017 року країні діяв режим НС. За цей час під час масових заворушень загинули понад 600 осіб.

    політика надзвичайний стан Африка
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