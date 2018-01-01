В Ефіопії оголосили надзвичайний стан

Прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку

Влада Ефіопії оголосила надзвичайний стан у країні після того, як прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку. Про це повідомляє Reuters. 15 лютого Десалень оголосив про рішення піти у відставку з посади прем'єра Ефіопії й лідера правлячої в країні коаліції «Революційно-демократичний фронт ефіопського народу».



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Фото: UNIDO Прем'єр-міністр Ефіопії Хайлемаріам Десалень

Прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку

Влада Ефіопії оголосила надзвичайний стан у країні після того, як прем'єр-міністр Хайлемаріам Десалень заявив про відставку.

Про це повідомляє Reuters.

15 лютого Десалень оголосив про рішення піти у відставку з посади прем'єра Ефіопії й лідера правлячої в країні коаліції «Революційно-демократичний фронт ефіопського народу».

Reuters писало, що причиною його відходу стали заворушення в країні і необхідність проведення реформ.

Антиурядові виступи в Ефіопії тривають з 2015 року. Почалися вони з протестів селян оромо проти планів розширення меж столиці Аддіс-Абеби шляхом включення в межі міста їх земельних ділянок.

Після до них приєдналися етнічні громади амхара, протестуючі проти несправедливої земельної політики уряду.

З жовтня 2016 по серпень 2017 року країні діяв режим НС. За цей час під час масових заворушень загинули понад 600 осіб.