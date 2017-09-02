В готелі у Шотландії з кранів потече пиво

Пивоварня BrewDog планує відкрити на території своєї штаб-квартири готель DogHouse

У 2019 році в шотландському місті Еллон, графство Абердиншир, з'явиться готель з пивними кранами в спальні та холодильником, повним хмільного напою, в душі. Як повідомляє The Guardian, пивоварня BrewDog планує відкрити на території своєї штаб-квартири готель DogHouse для любителів крафтового пива. [GALLERY_BLOCK] До послуг гостей



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Пивоварня BrewDog планує відкрити на території своєї штаб-квартири готель DogHouse

У 2019 році в шотландському місті Еллон, графство Абердиншир, з'явиться готель з пивними кранами в спальні та холодильником, повним хмільного напою, в душі.

Як повідомляє The Guardian, пивоварня BrewDog планує відкрити на території своєї штаб-квартири готель DogHouse для любителів крафтового пива.

До послуг гостей буде 26 номерів, кожен з яких оснастять краном з подаванням хмільного напою. Крім того, в ванних кімнатах встановлять холодильники з різними видами пива, що є в асортименті компанії.

Концепцію оригінального готелю було розроблено ще 2009 року. За допомогою краудфандингу вдалося зібрати близько 60 мільйонів євро від 73 тисяч інвесторів. Усі, хто вклав кошти в будівництво, отримають бонус у вигляді пріоритетного бронювання в готелі.

«DogHouse - наш подарунок пристрасним шанувальникам крафтового пива, які здійснюють паломництво на наш пивоварний завод в Абердинширі. Ідея створення пивного готелю завжди була для нас однією з пріоритетних, і ось ми зрештою можемо реалізувати проект прямо в нашій штаб-квартирі. Це буде пивна нірвана», - сказав співзасновник BrewDog Джеймс Ватт.