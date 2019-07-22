В Херсоні перекинувся мікроавтобус з бюлетенями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аварія сталася на розі вул. Театральна та Воронцовська близько 6 години ранку

За даними поліції, внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримала працівниця поліції, члени ДВК не постраждали

В Херсоні на розі вул. Театральна та Воронцовська близько 6 години ранку 22 липня сталася ДТП за участю автомобіля, який перевозив виборчі бюлетені.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області

«В одному із автомобілів знаходилися члени дільничної виборчої комісії, які перевозили бюлетені до окружної комісії. Наразі бюлетені непошкодженими передані членам ОВК», - заявили в поліції.

На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 30-річна водій автомобіля «ЗАЗ Славута», виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю «Фольксваген-Транспортер». В результаті зіткнення мікроавтобус, який здійснював перевезення виборчих бюлетенів до окружної комісії, перекинувся.

За даними поліції, внаслідок ДТП незначні тілесні ушкодження отримала працівниця поліції, члени ДВК не постраждали.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Встановлюються всі обставини ДТП.