В Індонезії стався землетрус магнітудою 7,2 балів



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Землетрус стався в 124 км від популярного у туристів острова Ломбок

В Індонезії в 124 км від популярного у туристів острова Ломбок стався землетрус магнітудою 7,2.

Про це повідомили в Геологічній службі США, передає Reuters.

Повідомляється, що епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі на дуже невеликій глибині, а саме в один кілометр. Тихоокеанський центр попередження про цунамі заявив, що загрози виникнення цунамі немає.

Агентство зазначає, що це був другий землетрус за неділю, 19 серпня, який стався в районі Ломбоку. Так, острів потрясли підземні поштовхи магнітудою 6,3.

Нагадаємо, 13 серпня повідомлялося, що кількість жертв землетрусу на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 436 осіб. Більше 1,3 тис. осіб отримали поранення, половина з яких важкі, вказують офіційні представники. Найбільша кількість жертв зареєстрована на півночі острова.