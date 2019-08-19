В Інституті раку заперечили інформацію поліції стосовно хабарництва та «відкатів»



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В Інституті раку запевняють, що всіляко сприяють поліції у слідчих діях

В Інституті раку назвали неправдивою інформацію поліції про вимагання працівників закладу хабарів та отримання «відкатів» на суму 15-20% від вартості укладених угод щодо закупівлі ліків, і попросили «зберігати спокій», поки триває слідство.

Про це повідомляє пресслужба Інституту раку.

«Слід зазначити, що інформація розміщена на сайті Національної поліції щодо «вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку та суму «відкатів» за перемогу у тендері 15-20 % від загальної вартості укладених угод є спотвореною та не відповідає реальним обставинам кримінального провадження. А відповідно до положення ст. 62 Конституції України «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду», - заявили в Інституті раку.

Зазначається, що правоохоронці дійсно проводили обшуки приміщень Інституті на основі порушеного кримінального провадження щодо зловживання службовим становищем при закупівлі медичних препаратів за бюджетні кошти. В Інституті раку запевняють, що всіляко сприяють поліції у слідчих діях.

Як повідомлялося, 16 серпня оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту Нацполіції, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури міста Києва провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку МОЗ України.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань. Крім того, фіксувалися факти вимагання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання за перемогу у процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку.

Зазначається, що суми хабарів за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від трьох до 70 тисяч гривень.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Національного інституту раку та у помешканнях фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності.