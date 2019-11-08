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    В Ірані стався потужний землетрус:чотири людини загинули

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    В Ірані стався потужний землетрус:чотири людини загинули

    Ще 70 осіб отримали поранення

    На північному заході Ірану вранці в п'ятницю стався потужний землетрус, в результаті якого загинули чотири людини і ще 70 отримали поранення.

    Про це повідомляє Reuters.

    Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 5,8 стався в 2:17 ранку в 83 кілометри на північний захід від Ардебіля.

    Іранське інформаційне агентство IRNA заявило, що поштовхи були відносно сильними і змусили багатьох людей в паніці вибігати зі своїх будинків посеред ночі.

    Раніше в провінції Котабато (Філіппіни) стався землетрус магнітудою 6,6, який призвів до загибелі щонайменше двох осіб. Серед загиблих - 15-річний школяр з міста Магсасей і чоловік, який помер через смертельну травму голови в місті Коронадал.

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