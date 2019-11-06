Сейсмолог прокоментував інформацію про можливий сильний землетрус в Україні



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Олександр Кендзера: Статистика говорить, що набагато більше шансів відбутися маленькому землетрусу, ніж сильному

Заступник директора Інституту геофізики впевнений: ніхто не може дати точний прогноз місця, часу і сили стихії

На даний час вчені не можуть передбачити час виникнення землетрусу, але в цьому і немає необхідності. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики НАНУ Олександр Кендзера.

«От, наприклад, ви – міський голова і я вам повідомлю, що завтра о п’ятій годині буде землетрус, що ви робитимете? Попередження не є способом захисту», - зазначив він.

Заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики НАНУ також розказав, наскільки технічні умови, які є у фахівців в Україні, дозволяють робити вірні сейсмопрогнози. Він зазначив, що технічні умови достатньо непогані для того, щоби говорити про те, якої бальності може бути землетрус у будь-якому місці території України. «Зокрема, про це говорять карти загального сейсмічного районування території України, які є обов’язковим додатком до державних будівельних норм, які називаються «Будівництво в сейсмічних районах України». На цих картах показана сейсмічна бальність, яка не буде перевищена у найближчі 50 років за трьома ймовірностями: 90%, 95% і 99%», - підсумував Кендзера.

Кендзера розказав, що природа українських землетрусів - тектонічна. Вони виникають внаслідок того, що територія України розташована біля потужного сейсмоактивного поясу, який утворився внаслідок того, що африканська материкова плита рухається ніби знизу вгору, а євразійська їй назустріч. Виникають величезні напруження, які реалізуються у вигляді землетрусів. Не всі землетруси проходять у самому поясі, а цей пояс охоплює і Зону Вранча, і Одеську область, і Крим, і Закарпаття, і далі йде на Кавказ.

«От тут обов’язково виникатимуть землетруси, до них потрібно готуватися. Рівень цих землетрусів показаний на картах. У тих самих державних будівельних нормах говориться, яким способом потрібно захищатися при тому чи іншому рівні сейсмічної небезпеки», - зазначив науковець.

Є декілька сотень факторів, які вказують на наближення землетрусу, але, на думку вченого, навіть наявність їх усіх не скаже про те, що землетрус обов’язково відбудеться.

«Це лише необхідні, а не достатні умови. Якихось «ключових» факторів (які вказують на наближення землетрусу, - «Главком») також немає. Всі передвісники пов’язані з тим, що у місці, де готується землетрус, відбувається зміна усіх фізичних полів. За ними можна слідкувати за допомогою приладів, а можна використовувати котиків, собачок, рибок, людей, які є особливо чутливими, які будуть відчувати зміну фізичних полів», - розказав Кендзера.

Тож зміна фізичних полів і навіть їх комплекс, за даними науковця, говорить лише про зміну напружено-деформованого стану, а не про те, що обов’язково буде землетрус.

«Статистика говорить, що набагато більше шансів відбутися маленькому землетрусу, ніж сильному», - підкреслив геофізик.

Нагадаємо, днями низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.