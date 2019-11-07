В Україні щороку відбувається близько 10 землетрусів. Сейсмолог прокоментував паніку, спровоковану ЗМІ



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Заступник директора Інституту геофізики коментує прогноз про можливий сильний землетрус на території України

Один з останніх дуже потужних землетрусів на території нинішньої України відбувся на Закарпатті у 1908 році. Загалом же за рік у нашій державі відбуваються до 10 землетрусів. Вони не дуже сильні, але мають місце. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора з наукової роботи Інституту геофізики НАНУ Олександр Кендзера.

«Найсильніший землетрус був у 1927 році, який відбувся у районі Ялти. Він тоді зруйнував практично все побережжя. Сильний землетрус був у 1885 році на півночі Львівської області. Його відчували навіть у Варшаві і Чернівцях. Після цього землетрусу рішенням Віденської академії наук було побудувати у Львові першу сейсмічну станцію на території України», - розповів сейсмолог.

Наші Закарпаття, Буковина і Бессарабія наближені до сейсмоактивної зони Вранча. Близько до цих регіонів розташовані Хмельницька АЕС і Південноукраїнська АЕС. Відповідаючи на питання, наскільки вони будуть у безпеці у разі землетрусу, сейсмолог пояснив, що для всіх атомних станцій були проведені роботи з детального сейсмічного руйнування і детального сейсмічного мікроруйнування.

«Уся інформація була використана, аби визначити, чи існує сейсмічна небезпека для тих чи інших об’єктів і структур на атомних станціях. Там, де було потрібно, відбулося зміцнення, а де не потрібно, було зазначено, що є повна безпека. Атомні реактори, коли будували, розраховували на високу сейсмічну бальність, якої на наших станція не досягнути», - заспокоїв Кендзера.

Нагадаємо, днями низка ЗМІ поширила новину про те, що Україні слід готуватися до потужного землетрусу. Ця новина спровокувала паніку серед українців. За даними Google, тема ймовірного землетрусу так стривожила мешканців нашої держави, що навіть увійшла минулого тижня до ТОП-10 запитів у вітчизняному інтернеті.