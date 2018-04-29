В Ірані запустили «протест на банкнотах» через намір влади заблокувати Telegram

Користувачі соцмереж оприлюднили близько 8 тисяч дописів у Twitter

Противники заборони месенджера Telegram в Ірані запустили нову акцію —«протест на банкнотах». Сотні людей пишуть слогани на купюрах та оприлюднюють фото у Twitter. Про це повідомляє ВВС. «Банкноти — це наш єдиний нецензурований месенджер», — заявив один з учасників акції. Користувачі соцмереж



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Користувачі соцмереж оприлюднили близько 8 тисяч дописів у Twitter

Противники заборони месенджера Telegram в Ірані запустили нову акцію —«протест на банкнотах». Сотні людей пишуть слогани на купюрах та оприлюднюють фото у Twitter.

Про це повідомляє ВВС.

«Банкноти — це наш єдиний нецензурований месенджер», — заявив один з учасників акції.

Користувачі соцмереж оприлюднили близько 8 тисяч дописів у Twitter з хештегом #Onehundredthousand_talking_banknotes (Сто тисяч банкнот, що говорять).

Протестувальники також заявили, що «наш ворог тут поруч, хоча вони казали, що це Америка». Більшість дописів оприлюднюють анонімно, таким чином влада країни не може їх ідентифікувати.

В Ірані вже офіційно заблокований Twitter. Проте, як зазначає ВВС, президент країни та інші вископосадовці мають у соцмережі активні акаунти. Доступ до Twitter громадяни Ірану отримують завдяки використанню проксі-серверів.

Влада Ірану має намір заблокувати у країні месенджер Telegram, який відіграв важливу роль для стягнення великої кількості людей на масові протести узимку 2017-2018 року.