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    В Ірані жінки замаскувалися під чоловіків та пройшли на стадіон попри заборону

    В Ірані жінкам заборонено відвідувати стадіони та сидіти з чоловіками у натовпі
    П’ятеро іранських жінок замаскувалися під чоловіків за допомогою накладних вусів, борід та перук, і пройшли на стадіон, де вручали трофей їхній улюбленій футбольній команді. Про це повідомляє Daily Sabah. Місцева команда «Персеполіс» одержала перемогу над «Сепідруд Рашт» з рахунком 3:0 та стала
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    В Ірані жінкам заборонено відвідувати стадіони та сидіти з чоловіками у натовпі

    П’ятеро іранських жінок замаскувалися під чоловіків за допомогою накладних вусів, борід та перук, і пройшли на стадіон, де вручали трофей їхній улюбленій футбольній команді.

    Про це повідомляє Daily Sabah.

    Місцева команда «Персеполіс» одержала перемогу над «Сепідруд Рашт» з рахунком 3:0 та стала чемпіоном Ірану. На стадіоні переможцям мали вручати кубок переможців та проводити офіційну церемонію з цієї нагоди.

    На трибунах, аби побачити цю подію, зібралися сотні уболівальників-чоловіків. В Ірані жінкам заборонено відвідувати стадіони, сидіти з чоловіками у натовпі тощо. Однак п’ятьом уболівальницям вдалося це зробити: вони вигукували гасла на честь «Персеполіса» разом з усіма та навіть принесли плакати.

    Як додає Daily Sabah, у березні в Ірані затримали 35 жінок, які намагалися пройти на футбольний матч також за участі «Персеполіс». У той час з візитом у країні перебував президент FIFA, який після розмови з главою Ірану повідомив, що країна планує незабаром дозволити жінкам відвідувати футбольні матчі.

    президент
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