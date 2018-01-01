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    В Італії померла учасниця АТО

    У дівчини-бійця АТО виявили рак, з яким вона боролась до останнього
    В Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк. Про це у Facebook повідомила волонтер Емма Шиманович. «Оля пішла в інший світ у госпіталі в Італії, кілька днів тому вона дуже хотіла повернутися до України, просила, й навіть було прийнято рішення повертатися, але... лікарі сказали, що стан критичний... Відхід
    • Сьогодні, 06:50
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    Оля Зеленюк з чоловіком - учасники АТО
    Оля Зеленюк з чоловіком - учасники АТО

    У дівчини-бійця АТО виявили рак, з яким вона боролась до останнього

    В Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк.

    Про це у Facebook повідомила волонтер Емма Шиманович.

    «Оля пішла в інший світ у госпіталі в Італії, кілька днів тому вона дуже хотіла повернутися до України, просила, й навіть було прийнято рішення повертатися, але... лікарі сказали, що стан критичний... Відхід виявився дуже важким і болісним... Оля з чоловіком - учасники АТО, служили разом, одружилися», - написала Шиманович.

    У 2015 році у дівчини виявили рак, з яким вона боролась до останнього.

    АТО волонтер Італія смерть учасники АТО лікарня
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