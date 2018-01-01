В Італії померла учасниця АТО
- Сьогодні, 06:50
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Оля Зеленюк з чоловіком - учасники АТО
У дівчини-бійця АТО виявили рак, з яким вона боролась до останнього
В Італії у госпіталі померла тяжкохвора дівчина-боєць АТО Ольга Зеленюк.
Про це у Facebook повідомила волонтер Емма Шиманович.
«Оля пішла в інший світ у госпіталі в Італії, кілька днів тому вона дуже хотіла повернутися до України, просила, й навіть було прийнято рішення повертатися, але... лікарі сказали, що стан критичний... Відхід виявився дуже важким і болісним... Оля з чоловіком - учасники АТО, служили разом, одружилися», - написала Шиманович.
У 2015 році у дівчини виявили рак, з яким вона боролась до останнього.