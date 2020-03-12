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    В Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом

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    Українка Раїса Малишева чотири дні тому була госпіталізована до&nbsp;однієї з&nbsp;лікарень міста К&rsquo;ярі - В Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом
    Українка Раїса Малишева чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень міста К’ярі

    Жінка нині перебуває в реанімації

    У громадянки України, яка працювала у місті Ровато в провінції Брешія, виявили коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків.

    «Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження), яка працювала на законних підставах та з усіма документами у місті Ровато провінції Брешія, чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень міста К’ярі з підозрою на COVID-19. Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка знаходиться в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані», — написала активістка.

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    Вона зазначила, що наразі потрібно з’ясувати з ким спілкувалась жінка, щоб ці люди могли звернутись до лікарів.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»

     

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