В Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом



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Українка Раїса Малишева чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень міста К’ярі

Жінка нині перебуває в реанімації

У громадянки України, яка працювала у місті Ровато в провінції Брешія, виявили коронавірус. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків.

«Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження), яка працювала на законних підставах та з усіма документами у місті Ровато провінції Брешія, чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень міста К’ярі з підозрою на COVID-19. Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка знаходиться в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані», — написала активістка.

Вона зазначила, що наразі потрібно з’ясувати з ким спілкувалась жінка, щоб ці люди могли звернутись до лікарів.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.