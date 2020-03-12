Нацбанк радить українцям не користуватися готівкою



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НБУ рекомендує переходити на безготівкові розрахунки

У Національному банку рекомендували українцям менше користуватися готівкою та переходити на безготівкові розрахунки у зв'язку з ризиком поширення коронавірусу.

Як повідомляють в НБУ, найкращі способи розрахунків, які найменш вразливі для передачі вірусів, — безконтактні, тобто за допомогою чіпованих платіжних карток, Apple Pay, Google Pay, розумних годинників тощо.

Також НБУ рекомендує:

мити руки після використання банкнот та монет,

не торкатися до обличчя після готівкових розрахунків,

періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні телефони та інші пристрої, а також ручки, якими розписуються у банківських квитанціях.

«Запобіганню поширенню вірусу також ефективно сприятиме наявний зараз високий рівень автоматизації оброблення банкнот гривні», — додають у Нацбанку.

Там зазначають, що оброблятимуть гривні за новим алгоритмом у зв'язку з коронавірусом:

Отриману готівку від банків направлятимуть до спеціальних сховищ, де її триматимуть 14 днів (це довше, аніж вірус здатен вижити на поверхні банкнот та монет);

Після 14 днів зберігання у спеціальних сховищах обробку готівки здійснюватимуть за допомогою спеціальних машин;

Придатні для обігу банкноти та монети оброблятимуть термічно: їх поміщатимуть у термоусадкову плівку та у спеціальних печах піддаватимуть температурному «шоку» (160 градусів за шкалою Цельсія).

Раніше повідомлялося, що Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.