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    Економіка та фінанси

    Нацбанк радить українцям не користуватися готівкою

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    Нацбанк радить українцям не користуватися готівкою

    НБУ рекомендує переходити на безготівкові розрахунки

    У Національному банку рекомендували українцям менше користуватися готівкою та переходити на безготівкові розрахунки у зв'язку з ризиком поширення коронавірусу.

    Як повідомляють в НБУ, найкращі способи розрахунків, які найменш вразливі для передачі вірусів, — безконтактні, тобто за допомогою чіпованих платіжних карток, Apple Pay, Google Pay, розумних годинників тощо.

    Також НБУ рекомендує:

    • мити руки після використання банкнот та монет,
    • не торкатися до обличчя після готівкових розрахунків,
    • періодично дезінфікувати платіжні картки, мобільні телефони та інші пристрої, а також ручки, якими розписуються у банківських квитанціях.

    «Запобіганню поширенню вірусу також ефективно сприятиме наявний зараз високий рівень автоматизації оброблення банкнот гривні», — додають у Нацбанку.

    Там зазначають, що оброблятимуть гривні за новим алгоритмом у зв'язку з коронавірусом:

    • Отриману готівку від банків направлятимуть до спеціальних сховищ, де її триматимуть 14 днів (це довше, аніж вірус здатен вижити на поверхні банкнот та монет);
    • Після 14 днів зберігання у спеціальних сховищах обробку готівки здійснюватимуть за допомогою спеціальних машин;
    • Придатні для обігу банкноти та монети оброблятимуть термічно: їх поміщатимуть у термоусадкову плівку та у спеціальних печах піддаватимуть температурному «шоку» (160 градусів за шкалою Цельсія).

    Раніше повідомлялося, що Нацбанк відправлятиме гривні у сховище на двотижневий карантин через коронавірус.

    Як повідомлялося, в Україні банки на час карантину працюватимуть у звичайному режимі.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

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