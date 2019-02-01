В Івано-Франківську школи закрили на карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже 70% від загальної кількості хворих на грип в Івано-Франківську – діти

Навчання буде призупинене з 4 лютого до 8 лютого включно

В Івано-Франківську в загальноосвітніх навчальних закладах через загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу з понеділка, 4 лютого, оголошено карантин.

Як повідомили в Івано-Франківському міськвиконкомі, сьогодні, 1 лютого, таке рішення прийняла профільна комісія.

Зазначається, що загальноосвітні заклади (42 школи) та позашкільної освіти (12 муніципальних закладів) призупинять навчання з 4 лютого до 8 лютого включно.

Також комісія рекомендувала обмежити масові заходи для дітей протягом цього місяця.

За словами начальника управління охорони здоров’я міськвиконкому Марії Бойко, найбільше на ГРВІ хворіють саме діти. Зокрема, за останні 4 тижні за медичною допомогою звернулось понад 6 тисяч пацієнтів у віці до 18 років. А це – майже 70% від загальної кількості хворих.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків зауважив, що при необхідності карантин буде продовжено.

Нагадаємо, з початку нинішнього епідсезону в Києві від грипу померли семеро людей.

Джерело: УНІАН