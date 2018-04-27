В Ізраїлі через повінь загинуло 10 учнів передармійської академії
- 27 Квiтня, 00:49
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Загиблі перебували в автобусі, який підхопив і поніс струмок Цафіт, що вийшов з берегів
В Ізраїлі внаслідок повені загинуло 10 учнів курсів передармійської підготовки. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.
Як повідомляє видання Mignews.com, внаслідок інциденту загинуло 8 дівчат та один хлопець. Ще одна людина вважається безвісти зниклою, але пошуки вже припинено.
Відзначається, що загиблі були учнями передвоєнної академії Бней-Ціон з Тель-Авіва.
«Вони перебували в автобусі, який підхопив і поніс струмок Цафіт, що вийшов з берегів у долині Арава. Загалом група включала 24 особи. Частину з них вдалося врятувати, але деякі учні страждають від переохолодження», – йдеться у повідомленні.
За інформацією видання newsru.co.il, до рятувальної операції, яка тривала понад чотири години, було залучено бійців спецпідрозділу 669, військові вертольоти і добровольців.
«Рятувальники відразу виявили 13 підлітків, яким вдалося самостійно врятуватися. 11 з них не була потрібна медична допомога, двоє підлітків з переохолодженням та травмами були доставлені до лікарні «Сорока» в Беер-Шеві», – зазначають у виданні.
Відзначається, що ще одна дівчина вважається зниклою безвісти. О 20:15 за місцевим часом правоохоронці повідомили, що пошукову операцію в долині Арава припинено через важкі погодні умови. Пошуки останньої зниклої дівчини відновляться вранці.
Наразі через затоплення перекрито багато ділянок трас 90, 40 і 25.