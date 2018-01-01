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    В ЄС закликали до стриманості після вбивства в Косово одного з сербських лідерів

    Представники спеціальної місії ЄС в Косово нададуть допомогу в розслідуванні вбивства
    Після вбивства в Косово одного з лідерів косовських сербів Олівера Івановича верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні провела телефонні розмови з президентами Сербії та Косова й закликала сторони «продемонструвати спокій і стриманість». За її словами, представники спеціальної місії ЄС в Косово нададуть допомогу в
    • Вчора, 23:28
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    Представники спеціальної місії ЄС в Косово нададуть допомогу в розслідуванні вбивства

    Після вбивства в Косово одного з лідерів косовських сербів Олівера Івановича верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні провела телефонні розмови з президентами Сербії та Косова й закликала сторони «продемонструвати спокій і стриманість».

    За її словами, представники спеціальної місії ЄС в Косово нададуть допомогу в розслідуванні вбивства.

    Невідомі стріляли в Івановича 16 січня вранці біля будинку, в якому розташований офіс його партії в північній частині розділеної Косовської Митровиці. Слідство проводить косовська поліція.

    Олівер Іванович народився в 1953 році, у сербському уряді був державним секретарем у справах Косова.

    Іванович був лідером партії «Свобода, демократія, справедливість». Минулого й цього року він кілька місяців провів у слідчому ізоляторі за звинуваченням у скоєнні злочинів над албанським населенням у час бойових дій у провінції. Він відкидав обвинувачення й залишився жити в Косово.

    ЄС партії Косово
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