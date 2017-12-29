У Косово вбили сербського лідера Івановича

Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках

Лідер косовських сербів Олівер Іванович був застрелений в північній частині міста Косовська Митровиця. Про це повідомили незалежні джерела Balkaninsight. [READ_MORE] У прокуратурі Косовської Митровиці підтвердили інформацію про те, що Олівер Іванович помер після того, як в нього стріляли поблизу штаб-квартири його партії у вівторок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олівер Іванович

Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках

Лідер косовських сербів Олівер Іванович був застрелений в північній частині міста Косовська Митровиця.

Про це повідомили незалежні джерела Balkaninsight.

У прокуратурі Косовської Митровиці підтвердили інформацію про те, що Олівер Іванович помер після того, як в нього стріляли поблизу штаб-квартири його партії у вівторок вранці.

Окрім того, його загибель підтвердили ще два джерела.

Поліція Косова не зробила досі жодних заяв.

Іванович - колишній чиновник сербського уряду та керівник політичної партії косівських сербів «Свобода, демократія, справедливість».

Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках. Однак цей вердикт був скасований. Саме в цей період тривав перегляд даної справи.

Читайте також матеріал: Екс-віце-прем’єр самопроголошеного Косова Едіта Тахірі: Україні слід домовлятися з Росією так, як ми домовляємося із Сербією