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    У Косово вбили сербського лідера Івановича

    Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках
    Лідер косовських сербів Олівер Іванович був застрелений в північній частині міста Косовська Митровиця. Про це повідомили незалежні джерела Balkaninsight. [READ_MORE] У прокуратурі Косовської Митровиці підтвердили інформацію про те, що Олівер Іванович помер після того, як в нього стріляли поблизу штаб-квартири його партії у вівторок
    • Сьогодні, 11:59
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    Олівер Іванович
    Олівер Іванович

    Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках

    Лідер косовських сербів Олівер Іванович був застрелений в північній частині міста Косовська Митровиця.

    Про це повідомили незалежні джерела Balkaninsight.

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    У прокуратурі Косовської Митровиці підтвердили інформацію про те, що Олівер Іванович помер після того, як в нього стріляли поблизу штаб-квартири його партії у вівторок вранці.

    Окрім того, його загибель підтвердили ще два джерела.

    Поліція Косова не зробила досі жодних заяв.

    Іванович - колишній чиновник сербського уряду та керівник політичної партії косівських сербів «Свобода, демократія, справедливість».

    Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках. Однак цей вердикт був скасований. Саме в цей період тривав перегляд даної справи.

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