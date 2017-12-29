У Косово вбили сербського лідера Івановича
- Сьогодні, 11:59
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Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках
Лідер косовських сербів Олівер Іванович був застрелений в північній частині міста Косовська Митровиця.
Про це повідомили незалежні джерела Balkaninsight.
У прокуратурі Косовської Митровиці підтвердили інформацію про те, що Олівер Іванович помер після того, як в нього стріляли поблизу штаб-квартири його партії у вівторок вранці.
Окрім того, його загибель підтвердили ще два джерела.
Поліція Косова не зробила досі жодних заяв.
Іванович - колишній чиновник сербського уряду та керівник політичної партії косівських сербів «Свобода, демократія, справедливість».
Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 роках. Однак цей вердикт був скасований. Саме в цей період тривав перегляд даної справи.
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