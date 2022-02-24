Євросоюз готовий прийняти необмежену кількість біженців з України

«Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти», – сказала фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європейського союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.

«Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти», – сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський союз надасть Україні перший транш на €600 млн без додаткових умов. Загальний обсяг виділеної макрофінансової допомоги становить €1,2 млрд.

Станом на 16:00 на підтримку України виступили 48 держав та п’ять міжнародні організацій.

До слова, Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на 16:00 у Офісі президента.

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