Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції

Президент України обговорив з партнерами конкретні санкції проти РФ та допомогу для наших військових

«Чекаємо рішучих дій», – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський після консультації з іноземними партнерами оголосив про створення антипутінської коаліції. Про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський зазначив, що про конкретні санкції та конкретну допомогу для наших військових поговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Франції Еммануелем Макроном, федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Чекаємо рішучих дій», – резюмував Зеленський.

Створюємо антипутінську коаліцію. Про конкретні санкції й конкретну допомогу для наших військових поговорив з @vonderleyen, @EmmanuelMacron, @karlnehammer та @RTErdogan. Чекаємо рішучих дій. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Зазначимо, вранці у зв’язку з початком широкомасштабного наступу окупаційної Росії на Україну, президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів із закликом створити антипутінську коаліцію.

До слова, Україна закликає Туреччину закрити доступ Росії до Босфору.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Читайте також: