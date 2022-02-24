Білорусь відкрила ракетний вогонь в бік України

«З території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку»

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний попередив про ракетний обстріл України з Білорусі. Допис з'явився на його сторінці в Facebook.

«З території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку», – написав він.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський після консультації з іноземними партнерами оголосив про створення антипутінської коаліції.

Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав ухвалу про перехід парламенту на безперервний режим роботи, повідомляє сайт Верховної Ради.