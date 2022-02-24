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    Події в Україні

    Білорусь відкрила ракетний вогонь в бік України

    Білорусь відкрила ракетний вогонь в бік України
    фото з відкритих джерел

    «З території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку»

    Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний попередив про ракетний обстріл України з Білорусі. Допис з'явився на його сторінці в Facebook.

    «З території Республіки Білорусь випущено чотири балістичні ракети в південно-західному напрямку», написав він.

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    Зазначимо, президент України Володимир Зеленський після консультації з іноземними партнерами оголосив про створення антипутінської коаліції.

    Водночас Кремль назвав умови для переговорів Путіна й Зеленського. Речник Путіна озвучив черговий ультиматум.

    Також поліція звернулась до українців: люди з червоними пов'язками – російські диверсанти.

    Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав ухвалу про перехід парламенту на безперервний режим роботи, повідомляє сайт Верховної Ради.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко обстріл
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    Білорусь відкрила ракетний вогонь в бік України