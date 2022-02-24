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    Події в Україні

    Вторгнення. Банкова оцінила на середину дня

    Збройні сили України дають відсіч російським нападникам - Вторгнення. Банкова оцінила на середину дня
    Збройні сили України дають відсіч російським нападникам
    фото: www.unn.com.ua

    Найважча ситуація зараз на Київщині

    Ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    «Українська армія працює дуже добре. Росіяни потрапляють у полон та гинуть. Тим, хто потребує медичної допомоги, вона надається. Донбас – вистояли. Харківський напрямок – сил вистачає. На півночі та півдні країни вживаються всі зусилля, щоб заблокувати сили ворога. Проблемна ситуація у зв'язку з диверсантами та спробами десанту поблизу Києва», – йдеться в повідомленні.

    Важливо – проявляти максимальну пильність і відловлювати всіх ворожих бійців, ким би вони не були і що б не говорили. Усі політики, депутати різного рівня, лідери громад, мери міст зобов'язані робити все, щоб забезпечувати життя людей.

    Мета Росії – дестабілізація нашої держави. Це їм не вдалося та не вдасться.

    Як відомо, Рада перейшла в режим безперервної роботи.

    Згідно з повідомленням, російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал – Офіс президента.

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    Теги: Донбас армія полон
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    Вторгнення. Банкова оцінила на середину дня