Вторгнення. Банкова оцінила на середину дня
Найважча ситуація зараз на Київщині
Ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.
«Українська армія працює дуже добре. Росіяни потрапляють у полон та гинуть. Тим, хто потребує медичної допомоги, вона надається. Донбас – вистояли. Харківський напрямок – сил вистачає. На півночі та півдні країни вживаються всі зусилля, щоб заблокувати сили ворога. Проблемна ситуація у зв'язку з диверсантами та спробами десанту поблизу Києва», – йдеться в повідомленні.
Важливо – проявляти максимальну пильність і відловлювати всіх ворожих бійців, ким би вони не були і що б не говорили. Усі політики, депутати різного рівня, лідери громад, мери міст зобов'язані робити все, щоб забезпечувати життя людей.
Мета Росії – дестабілізація нашої держави. Це їм не вдалося та не вдасться.
Як відомо, Рада перейшла в режим безперервної роботи.
Згідно з повідомленням, російські окупанти хочуть проникнути в урядовий квартал – Офіс президента.
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